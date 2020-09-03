Спикер облпарламента отметил исключительную важность подобных акций.

Диктант Победы написал и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев. По его словам, о событиях Великой Отечественной войны он знает не только из воспоминаний родных, но и из уроков истории, книг и фильмов. Но даже для него некоторые вопросы вызвали затруднение. Спикер облпарламента отметил исключительную важность подобных акций.Владимир Киселев председатель Законодательного Собрания:«‎Очень важно, что проводятся такие диктанты, типа олимпиады, думаю, что школьникам, студентам, вообще молодежи, очень интересно знать нашу историю, историю ВОв, Великой Победы, и , конечно, думаю, что ребта , которые изучают историю в школе , ответят правильно на все вопросы.