Фабрика чемпионов Как из «трудных» детей делают успешных спортсменов? Мало кто знает, что название одного из самых популярных видов единоборств – дзюдо, с японского переводится, как ..

Фабрика чемпионовКак из «трудных» детей делают успешных спортсменов?Мало кто знает, что название одного из самых популярных видов единоборств – дзюдо, с японского переводится, как «мягкий путь».Мало кто знает, что название одного из самых популярных видов единоборств – дзюдо, с японского переводится, как «мягкий путь».На первый взгляд может показаться странным, что наши азиатские друзья подобрали такое имя для брутального и бескомпромиссного вида спорта, где атлеты вбивают друг друга амплитудными бросками в маты (или «татами», как их называют дзюдоисты) и выкручивают суставы, осуществляя болевые приёмы. Однако если разобраться, то окажется, что традиционная японская борьба – не просто вид спорта, но настоящая философия, которая учит человека созидать и развиваться духовно, быть невозмутимым в любой сложной ситуации и применять «боевые» навыки лишь в зале.Пути, дороги...Дзюдо родилось в Стране восходящего солнца - Японии на исходе позапрошлого века. Его основой стало дзюдзютсу – техника рукопашного боя самураев, рассчитанная на максимально эффективное уничтожение живой силы противника. В отличие от первоисточника, в новом стиле убрали самые опасные приёмы, из соревновательных поединков исключили ударную технику и полностью изменили смысловую составляющую борьбы.По замыслу основателей, дзюдо должно было стать боевым спортом для физической тренировки и общего образования молодёжи, философией, искусством повседневной жизни, хранилищем бесценных японских традиций. И, бесспорно, трудолюбивая нация добилась своего. Борьба быстро набрала популярность не только на своей родине, но и за её пределами. В 1964 году дзюдо включили в программу Олимпийских игр.Благодатная почваПервую сборную СССР по дзюдо набирали из самбистов. Технический арсенал нашей национальной борьбы отлично работал в условиях соревнований по новому олимпийскому виду спорта. Атлеты лишь сменили «самбовки» на кимоно и показали мировому сообществу, как может разгуляться «русская силушка». Без специальной подготовки в японском единоборстве наши соотечественники завоевали 4 бронзовые медали.Однако спорт высоких достижений требовал профессионального подхода. В стране стали массово открывать секции дзюдо, которые должны были готовить атлетов к победам на самых престижных мировых первенствах.В нашей области дзюдо появилось в 1976 году. Первым человеком, который стал обучать владимирцев японской борьбе, стал Василий Смолин. Он же возглавил главную «кузницу» региональных дзюдоистов – спортивную школу «Дзюдо-88».За 32 года в спортшколе прошли обучение свыше 12 тысяч юных спортсменов. Тренеры подготовили – 2-х мастеров спорта России международного класса, более 30 мастеров спорта СССР и России, более 300 КМС и спортсменов 1-го спортивного разряда, многие из которых становились победителями и призёрами всероссийских и международных соревнований. Кроме того, из стен учреждения вышли 2 судьи высшей международной категории лицензии «А».Крепче сталиГодами владимирских ребят приобщали к здоровому образу жизни, воспитывали в них стойкий характер, учили преодолевать сложные ситуации. Чемпионами становились единицы, а сотни – достойными гражданами, с твёрдыми жизненными позициями.Однако в 2013 году спортшколу прекратил финансировать учредитель. Чтобы сохранить бесплатные занятия для детей, пришлось сильно урезать траты буквально во всём. Спустя 3 года учреждение настиг новый удар. Перестали выделять деньги из городского бюджета – 1,3 млн. рублей, на которые весь год не только возили юных спортсменов на соревнования, но и содержали несколько спортзалов, душевые, подсобные помещения, оборудование.Спортшкола полностью перешла на самофинансирование, чтобы не закрыться пришлось ввести платные услуги. Однако и здесь возникла огромная проблема. Из 400 ребят, которые раньше занимались бесплатно, 98% - из малообеспеченных семей. Родители некоторых очень перспективных спортсменов не могли платить за тренировки.Владимирское дзюдо спасли президентские гранты, которые спортшкола получила благодаря проектам «Здоровые дети – здоровая нация» и «Чемпионами станут лучшие, здоровыми будут все!».- У нас была основная цель - предоставить равные возможности для детей и подростков в нашей школе, - рассказывает директор спортшколы «Дзюдо-88» Василий Смолин. - Мы отобрали 130 ребят, столкнувшихся с трудными жизненными ситуациями, из многодетных малообеспеченных семей и детского дома. Теперь они учатся у нас бесплатно.Также «грантовые» деньги позволили провести множество спортивных мероприятий для детей. Например, для юных спортсменов провели мастер-классы серебряный чемпион Олимпийских игр 2012 года Александр Михайлин и двукратная чемпионка мира Елена Котельникова. Кстати, встреча с Еленой стала знаковым событием для многих воспитанниц спортшколы. У некоторых родителей бытовало мнение, что дзюдо – спорт не для девочек, мол, очень плохо сказывается на фигуре. Но наглядные примеры хрупких, обворожительных чемпионок, которые выходят на татами и в яростных схватках отстаивают честь страны – доказывают обратное.Рецепт успехаБлагодаря полученным грантам, тренеры смогли значительно разнообразить спортивные будни своих воспитанников. Например, дети готовились и сдавали нормы ГТО, участвовали в спартакиадах. Педагоги видят, что у ребят повысилась успеваемость в школах, изменилось поведение, они стали активнее в общественной жизни классов.Не удивительно, что есть успехи в соревнованиях. В сборную команду области входят почти 30 ребят. Они регулярно выступают на межрегиональных и всероссийских турнирах, показывают себя с отличной стороны, ведь физическая подготовка, техника и моральный настрой – неизменно на высоте. Тренеры гордятся успехами юных спортсменов не меньше, чем родители.Кстати, стоит отметить, что все преподаватели в спортшколе когда-то сами были её учениками и щедро омывали потом татами на тренировках. Некоторые из них построили успешные карьеры профессиональных спортсменов. Однако призовые медали международных турниров не сковывали их золотыми цепями самовозвеличения. Они возвращались в родной зал, где выросли не только как спортсмены, но и как личности, передавали новым поколениям владимирских атлетов свои бесценные навыки и умения.Так что можно смело сказать, что в «Дзюдо-88» процветает преемственность поколений. Она становится крепким фундаментом, на котором строят не только спортивные достижения, но и «духовную крепость» каждого воспитанника. Изучая японскую борьбу, которая так органично прижилась на древней владимирской земле, дети учатся достойной, правильной жизни.Кстати:Владимирское дзюдо поддержали Президентские гранты, которые спортшкола получила благодаря проектам «Здоровые дети – здоровая нация» и «Чемпионами станут лучшие, здоровыми будут все!»Илья Морозов