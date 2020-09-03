о 25 декабря этого года у компаний экспортёров есть возможность подать заявку на участие в квалификационном отборе на заключение соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Промышленный экспорт стал основной темой рабочей поездки первого заместителя Губернатора Александра Ремиги и директора Департамента экономического развития Владимирской области Александра Ярошевского в Судогодский район. Они посетили предприятия, которые готовы развивать выпуск экспетной продукции и активно работают в этом направлении.- В рамках регионального проекта «Промышленный экспорт» по итогам первого полугодия установленный плановый показатель перевыполнен на 30 процентов и составляет 268 млн долларов. Кроме того, в рамках регионального проекта «Акселерация МСП» по итогам первого полугодия 2020 года было перевыполнено годовое значение результата. При годовом плане в 65 заключённых экспортных контрактов с помощью Центра поддержки экспорта Владимирской области только за первую половину этого года заключено уже 68», – отметил Александр Ремига.до 25 декабря этого года у компаний экспортёров есть возможность подать заявку на участие в квалификационном отборе на заключение соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Для этого на портале Министерства промышленности и торговли Российской Федерации https://minpromtorg.gov.ru/ministry/infosys/gisp/ необходимо разместить заявку на участие. Дополнительные вопросы можно задать по телефону Департамента экономического развития Владимирской области 8 (4922) 33-00-62.