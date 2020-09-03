101,3 млн рублей на стимулирующие выплаты соцработникам и 9,7 млн рублей – на оплату их отпусков.

Министерство труда и социальной защиты РФ выделило 110 млн рублей на стимулирующие выплаты и оплату отпусков соцработникам Владимирской области.Документами прописан порядок предоставления трансферта в размере 101,3 млн рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам за прошедшие в закрытом круглосуточном режиме шесть смен работы, и 9,7 млн рублей – на оплату отпусков этих работников.Напомним, по решению Правительства Российской Федерации в 2020 году социальным работникам определены выплаты стимулирующего характера за работу в закрытом круглосуточном режиме. Надбавки варьируются от 10 до 60 тыс. рублей. Размер зависит от квалификации работника: самые большие выплаты получают врачи, самые маленькие – технический персонал, а также от того, была ли выявлена в отделении новая коронавирусная инфекция.