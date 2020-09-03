Он посвящен 75-й годовщине со дня окончания Второй Мировой войны. Его писали в 75-ти странах мира.

Владимриская область присоединилась к "Диктанту Победы" . Он посвящен 75-й годовщине со дня окончания Второй Мировой войны. Его писали в 75-ти странах мира.Защита родины начинается со знания истории своей страны - уверен Никита Учаев. Ему - 23 года, он магистр и будущий кандидат психологических наук, а еще стажер Росгвардии. На вопрос, почему после института пошел в войска , отвечает не раздумывая - "родину люблю".Никита Учаев стажер регионального отделения Росгвардии:У меня воевали и дедушка и бабушка, так же этот диктант важен этим событием. Понимаете, эмоции сейчас, тяжело. Но скажу, что буду стараться на этом экзамене, приду домой и скажу, что мы помним и чтим память.Под диктант победы во владимирской области выделены 58 площадок- задействованы библиотеки, институты и автошколы. Одна из них - региональное отделение ДОСААФ. Сюда пришли около двухсот участников. Большая часть из них военные. Кстати, диктант - это скорее формальное название. На самом деле это тест в формате ЕГЭ- 25 вопросов на военно-историческую тему.Владимир Ольхов заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России по Владимирской области:В качестве организатора мы проводим этот диктант, чтобы люди коснулись какой-то небольшой странички истории, которая является значимой для нашей страны. И может быть спровоцировать них интерес узнать поглубже и побольше эту часть истории страны..Победителей диктанта ждет поездка в Москву. А те ребята, которые собираются поступать в ВУЗы, получат дополнительные баллы.Артём Яковенко, Александр Чунаев, ВВ.