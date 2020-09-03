Ожидается, что производство зерна в этом году приблизится к показателю в 220 тысяч тонн.

3 сентября в ходе своей пресс-конференции директор Департамента сельского хозяйства Константин Демидов рассказал об уборочной кампании во Владимирской области и самых первых её итогах. Ожидается, что производство зерна в этом году приблизится к показателю в 220 тысяч тонн – рекордному за последние годы.По состоянию на 1 сентября зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на площади 51 тыс. га (показатель аналогичного периода 2019 года – 40,2 тыс. га), это 60 процентов уборочной площади.«171,2 тысяч тонн зерна намолочено. При этом средняя урожайность составляет 33,6 центнера на гектар, что на 10 центнеров зерна выше уровня прошлого года. При этом около 20 процентов от общего объёма произведённого зерна реализуется на зерноперерабатывающие предприятия области. Это зерно высокого качества, используемое на хлебокомбинатах», – проинформировал Константин Демидов.Что касается уборки картофеля, его ожидаемый сбор прогнозируется ниже прошлогоднего.«Это понятно уже сегодня, хотя уборочная кампания только началась и к ней приступили далеко не все сельхозтоваропроизводители. Жители региона на примере своих приусадебных участков понимают, с чем пришлось столкнуться в этом году. Неблагоприятные погодные условия и фитофтороз. В личных подсобных хозяйствах много картофеля погибло, сельхозпредприятия смогли спасти урожай, но всё равно до уровня прошлого года – 85,5 тысяч тонн картофеля – мы не дотянемся. Ожидаем собрать 70 тысяч тонн», – сказал руководитель департамента.Овощей в 2020 году планируется собрать 18 тыс. тонн, что почти на 4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Сейчас овощи убраны с 23 процентов площадей. Наряду с уборочными работами сельхозтоваропроизводители региона ведут работы по закладке основы урожая будущего года: посеяно 11,5 тыс. га (36 процентов от запланированных объёмов) озимых зерновых культур, осуществляется заготовка семенного материала, вспахано 3 тыс. га зяби для посева яровых весной.