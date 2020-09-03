На фестивале представлены уроки профессионального мастерства.

Школьники области в эти дни могут принять участие в цифровом фестивале профессий. Уникальный формат мероприятия разработан специально для финала национального чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA.Для участия нужно зайти на и выбрать вкладку «Активности для школьников». На фестивале представлены уроки профессионального мастерства. Ребят распределят по компетенциям и возрастам. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение.