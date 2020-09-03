Во Владимире вынесли приговор бывшей сотруднице полиции.

Во Владимире вынесли приговор бывшей сотруднице полиции. Она признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу. Сообщили в областной прокуратуре.Установлено, что дознаватель без проведения фактических следственных действий изготовила фиктивные протоколы допросов свидетелей и иные документы.После этого в ходе судебного заседания по уголовному делу также изготовила поддельные документы, подтверждающие законность проведения ею следственных действий, предоставив их в суд.Суд назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, также она лишена права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.За совершение порочащего поступка женщина из органов внутренних дел уволена.