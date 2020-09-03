О её применении расскажет наш эксперт кандидат биологических наук Фёдор Голубев.

О её применении расскажет наш эксперт кандидат биологических наук Фёдор Голубев.Эксперт кандидат биологических наук Фёдор Голубев:Применяют душицу в основном, как отхаркивающее средство при бронхитах и ряде других заболеваний дыхательной системы, а также при гастритах с пониженной кислотностью — дущица стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, а также эфирные масла оказывают успокаивающее действие на центральную нервную систему, применяется при неврозах, гипертонии, плохом сне и т. д. Душица противопоказана при беременности, а также не желательно длительное применение травы душицы мужчинам, так как может вызвать снижение потенции, вплоть до импотенции.Без рекомендаций врача самолечением заниматься не следует. Помимо этих действий, трава ещё оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие, увеличивает диурез. А в народной медицине ещё используется при заболеваниях печени и желчевыводящих путей и многих других заболеваний за счёт комплекса биологически активных веществ.В основном используют настой душицы. Его готовят двумя способами. Первый: 2 чайные ложки хорошо измельчённой сухой травы заливают 1 стаканом кипящей воды, закрывают крышкой, 15-20 минут настаивают, процеживают. Пить за 15 минут до еды в тёплом виде по полстакана 3-4 раза в день. Можно настаивать в термосе.И второй способ: 2 чайные ложки душицы измельчённой помещают в эмалированную посуду, заливают стаканом кипятка, закрывают крышкой и 15 минут держат на водяной бане, охлаждают до комнатной температуры, процеживают, отжимают, доводят до первоначального объёма кипячёной водой и принимают по той же схеме.Эксперт кандидат биологических наук Фёдор Голубев:Хочу отметить, что пить душицу очень приятно, она очень ароматная. И отдельно заваривать, и в чай добавлять. Ещё её в кафе добавляют как пряность под названием орегано.Виктория Михеева