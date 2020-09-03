Студенческий билет и маска - в 2020 году это обязательный набор студента.

Первое сентября - начало отсчета студенческой жизни в ВлГУ имени Столетовых. Из-за коронавирусных ограничений на первом месте - безопасность. Как прошел День знаний в условиях пандемии в опорном вузе Владимирской области?Студенческий билет и маска - в 2020 году это обязательный набор студента. При входе в ВлГУ — бесконтактное измерение температуры и выдача средств индивидуальной защиты. Дистанционное обучение было долгим, и студентам придется снова привыкать к обычному ритму занятий. Но возвращаться в режим онлайн однозначно не хотят. Соскучились и по общению, и по преподавателям. Признаются: в родных стенах обучение проходит лучше, чем дома.Татьяна Яровая, студентка ВлГУ им. Столетовых: «Очень рада наконец-то возвратиться в институт, в университет, когда здесь люди, когда здесь кипит работа. У нас впереди очень много проектов. И я ждала этого на самом деле. Ждала встречи с ребятами, с одногруппниками, встречи с преподавателями».В университете соблюдают социальную дистанцию и в аудиториях - сидят через кресло друг от друга. Преподавателей и студентов ВлГУ с началом учебного года поздравили партнеры вуза и выпускники — известные люди региона. Они отметили: принимать профессиональные и своевременные решения в жизни можно только обучаясь и совершенствуясь.День знаний — главный праздник для университета. В этом году студенческая семья опорного вуза региона приняла в свои ряды почти 3,5 тысячи первокурсников. ВлГУ востребован не только среди владимирских студентов, каждый 4-й поступивший — из других регионов России. Приёмная кампания-2020 оказалась успешной, несмотря на новый формат.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ им. Столетовых: «Мы готовились, ждали вас. И, конечно, создали все необходимые условия для того, чтобы вы получили качественное образование, занимались наукой, общественной деятельность, спортом».Процесс познания длится всю жизнь - сейчас у студентов есть прекрасная возможность начать обучение в традиционном режиме, знакомясь с преподавателями и однокурсниками.Наталья Головешкина, Мария Городская, Александр Чунаев"Вести-Владимир"