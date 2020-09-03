Плужников получил от 16 курсантов взятки в общем размере более 4,6 млн рублей.

Сегодня состоится заседания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника юридического факультета ВЮИ ФСИН России Владимира Плужникова., обещая покровительство, Плужников получил от 16 курсантов взятки в общем размере более 4,6 млн рублей. Обучающиеся брали кредиты в банках и передавали деньги преподавателю. Следствие не исключает, что причиной поборов стали последствия его игровой зависимости.23 марта он был заключен под стражу.Напомним, что экс-начальник ВЮИ Сергей Бабурин по подозрению в организации систематических поборов с курсантов.