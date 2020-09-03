В одном пространстве можно увидеть иконы 18-гр-20-го веков, церковные древности и произведения русского авангарда.

С завтрашнего дня во Владимирском центре изобразительного искусства откроется выставка "Связь времен. Шедевры из частных коллекций". В экспозицию вошли оригиналы нидерландской живописи 16-го века, живописные работы мэтров русского искусства 19-го-20-го веков. В одном пространстве можно увидеть иконы 18-гр-20-го веков, церковные древности и произведения русского авангарда. Выставка доступна до 1 ноября.