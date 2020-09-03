Сегодня во всех школах страны уроки начались с минуты молчания.

Сегодня в России -День солидарности в борьбе с терроризмом. А в Беслане - заключительный день трехдневной вахты памяти по погибшим.16 лет назад группа террористов захватила бесланскую школу №1 и удерживала в заминированном здании в течении трех дней 1128 школьников и гостей праздничной линейки. 3 сентября спецназ пошел на штурм . Боевики были уничтожены. Но 333 человека погибли, 186 из них дети. Сегодня во всех школах страны уроки начались с минуты молчания. Во Владимире акция памяти прошла вечером в храме Кирилла и Мефодия при ВлГУ. В ней приняла участие сенатор Ольга Хохлова.Ольга Хохлова член Совета Федерации от Владимирской области:Та трагедия, которая произошла 16 лет назад она не оставляет нас равнодушными и мы понимаем, что вроде бы в 21 веке, вообще даже подумать страшно, что вот такое нечеловеческое зло может жить в нашем обществе. Терроризм, забывать об этом нельзя! Поэтому очень правильно, что мы каждый год встречаемся здесь и вспоминаем жертвы Беслана.