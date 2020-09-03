Грибной сезон во Владимирской области продолжается, и грибники не всегда могут найти тропинку к дому. Вот и 62-летняя жительница поселка Раздолье Кольчугинского района понадеялась на свое ..

Грибной сезон во Владимирской области продолжается, и грибники не всегда могут найти тропинку к дому. Вот и 62-летняя жительница поселка Раздолье Кольчугинского района понадеялась на свое знание местности и отправилась на тихую охоту даже без мобильного телефона Когда день стал клониться к вечеру, пенсионерку хватились и позвонили в Главное управление МЧС России по Владимирской области.Как сообщает пресс-служба МЧС, бабушку искали с собаками, в поисках приняли участие многие организации и добровольцы. В лес вышлив полиция, добровольно поисковый-спасательный отряд «Лиза Алерт», сотрудники администрации, пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино, кинологический расчёт специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Владимирской области. Искали пропашвую и с воздуха с помощью беспилотника.Два дня пожилая женщина провела в лесу, а ночи уже были холодные. И только к вечеру 2 сентября бабушку обнаружил сотрудник пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино сержант внутренней службы Евгений Верховский. Она блуждала буквально в одном километре от деревни Малое Григорово. К счастью, у нее еще были силы, чтобы откликнуться на призыв спасателей.Из лесу пострадавшую выносили на носилках, затем везли до автомобиля «скорой» на пожарной автоцистерне ПСЧ №20, так как нужна была машина повышенной проходимости. Врачи осмотрели пострадавшую и сказали, что ее здоровью ничего не угрожает.Главное управление МЧС России напоминает о том, что в лес, даже знакомый, нужно обязательно брать заряженный телефон, запас еды и воды, средства для розжига костра и, по возможности, ходить группами, последнее особенно относится к пожилым людям.