За последние сутки во Владимирской области не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции.

За последние сутки во Владимирской области не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции. Излечились от COVID-19 17 человек. Такие данные приводит федеральный портал «».За весь период пандемии в 33 регионе зарегистрировано 195 летальных случаев. Количество выздоровевших достигло 5 537.Общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирском регионе составило 6 405 (+31 за прошедшие сутки). Наибольшее количество зараженных, по-прежнему, в областном центре – 1089, на втором месте – Гусь-Хрустальный район – 921, на третьем – Петушинский - 685. Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Гусь-Хрустальном районе (7) и во Владимире (6).