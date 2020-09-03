Губернатор разрешил проводить состязания на открытом воздухе.

Фанаты снова смогут болеть за своих любимых спортсменов - губернатор разрешил участие зрителей в мероприятиях физкультуры и спорта на открытом воздухе. Как сообщила пресс-служба Владимирской области, Владимир Сипягин внес соответствующие изменения в Указ от 17 марта 2020 года №38 «О введении режима повышенной готовности». Изменения вступят в силу сразу после того, как будут размещены на .При этом на стадионах и площадках зрители должны строго придерживаться Конечно, при всех правил «масочного» и дезинфекционного режима и социального дистанцирования.- После получения положительного ответа Роспотребнадзора мной внесены соответствующие изменения в 38-й указ. Радуюсь вместе с вами, друзья!», – написал глава региона на своих официальных страницах в соцсетях.Но это только новый этап на пути к возвращению к обычной жизни. Пока остается под запретом присутствие зрителей на досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и других мероприятиях, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и других общественных местах.