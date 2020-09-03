Обычно цифры держались в районе 20-30 человек в день.

Вот уже несколько недель число новых зараженных коронавирусом держалось в районе 20-30 человек в день. Сегодня, 3 сентября, по сведениям Роспотребнадзора по Владимирской области, лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. На этот раз лидером стал Гусь-Хрустальный - 7 случаев, на единицу отстал Владимир, затем 5 случаев отметили в Ковровсом районе.Если учесть эти данные, то всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6405 случаев заболевания. В тройке лидеров - 1089 сл. в г. Владимире, 921 сл. в Гусь-Хрустальном, 685 сл. в Петушинском районах.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).