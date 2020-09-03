За каждое из совершенных преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.
Ковровской городской прокуратурой направлено в суд уголовное дело о получении взяток сотрудником исправительной колонии. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Установлено, что в сентябре 2018 года заместитель начальника оперативного отдела мелеховской исправительной колонии незаконно пронес на территорию ис учреждения и передал осужденному мобильный телефон, а также запрещенные продукты питания, получив от него около 190 тыс. рублей.
Кроме того, в феврале 2019-го сотрудник колонии договорился о подобном с еще одним осужденным и
получил от него
11 тыс. рублей.
За каждое из совершенных преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.