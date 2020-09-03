На аптечный склад Владимирской области поступило 183844 дозы вакцины от гриппа для взрослых.

На аптечный склад Владимирской области поступило 183844 дозы вакцины от гриппа. Эта партия предназначена для взрослых.Как пояснила пресс-служба Владимирской области, препарат призван защищать организм от четырёх различных типов вирусов гриппа, если по научному, он квадривалентен. Вакцина содержит актуальные штаммы гриппа, основанные на эпидемиологическом прогнозе Всемирной организации здравоохранения. Раньше эти штаммы на территории России были не типичны, именно поэтому профилактическая иммунизация необходима.Особенно важно, что прививаясь от гриппа, вы не только защищаете себя от этого заболевания и его тяжёлых осложнений, но и снижаете риск заболеть коронавирусом. Как известно, грипп значительно ослабляет иммунитет.Во Владимирской области планируется охватить вакцинацией 60 процентов населения, а в группах риска – 75 процентов. В период прививочной кампании особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет, медикам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.Напомним, что вакцинация против гриппа – основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. Важно успеть сделать прививку с сентября по ноябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости.Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска – медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости.