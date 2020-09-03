Сегодня в память о тех трех страшных днях в 23.30 на канале "Россия" выйдет фильм "Беслан" Александра Рогаткина.

Сегодня - День памяти жертв Беслана. В России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. А в самом Беслане идет заключительный день трехдневной вахты памяти погибших.Во всех школах страны трагедию вспомнят минутой молчания. 1 сентября 16 лет назад группа террористов захватила бесланскую школу1 и удерживала в заминированном здании в течении трех дней 1128 школьников и гостей праздничной линейки. 3 сентября спецназ пошел на штурм школы. Почти все боевики были уничтожены. Однако погибли 333 человека, 186 из них дети. Сегодня в память о тех трех страшных днях в 23.30 на нашем канале выйдет фильм "Беслан" Александра Рогаткина.