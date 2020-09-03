Торжественное награждение финалистов состоится 5 сентября в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

Воспитанники детского дома в селеЛяхи Меленковского района стали финалистами всероссийского конкурса «Дети Победы». Торжественное награждение финалистов и участников фестиваля-конкурса состоится 5 сентября в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.В музыкально-театральном конкурсе, организованном фондом «Под крылом России» и приуроченном к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне принимают участие дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в конкурсном отборе участвовали более 800 школьников, представляющих регионы ЦФО.