ТБ Лизинг и «Ростелеком» создадут комплексную автоматизированную систему учета электроэнергии и телемеханики с удаленным сбором данных для объектов «Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК Центра») в Воронежской области.

ВТБ Лизинг и «Ростелеком» создадут комплексную автоматизированную систему учета электроэнергии и телемеханики с удаленным сбором данных для объектов «Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК Центра») в Воронежской области. Финансирование инфраструктурного проекта, стоимость которого составляет почти один миллиард рублей, обеспечит «ВТБ Лизинг». «Ростелеком» будет координировать техническую реализацию — создание инфраструктуры, развертывание оборудования и цифровых решений, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Это первый подобный лизинговый проект в сфере цифровизации энергетики для обеих компаний.Система, реализованная «Ростелекомом», позволит электросетевой компании автоматизировать учет и мониторинг энергоресурсов, обеспечить управление инженерной инфраструктурой. Автоматическая передача информации на основании данных, полученных от приборов учета, сократит затраты на ручной ввод показаний и исключит искажения электросетевых параметров.«Ростелеком» выполнит работы по проекту для «Россети Центр Воронежэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра») в 16 РЭС (районные электрические сети), которые охватывают больше половины Воронежской области. Компания проведет проектно-изыскательские работы, поставит и установит около 43 тысяч приборов учета электроэнергии и 600 трансформаторных шкафов. Проект включает восемь этапов и реализуется в крайне сжатые сроки. Почти половина всего объема работ должна быть выполнена до конца 2020 года, а завершение запланировано в июле 2021 года.«"Ростелеком” уже обладает успешным опытом создания автоматизированных систем учета электроэнергии более чем в десяти субъектах Российской Федерации. Такие цифровые системы позволяют повысить эффективность управления электросетевым хозяйством, включая увеличение оперативности и достоверности собираемых данных, процента сбора платежей от пользователей, автоматизацию выставления счетов за потребленную энергию. Проект в Воронежской области будет реализовываться с учетом нашей экспертизы и использовать оборудование и решения, которые уже доказали свою высокую результативность. Автоматизация систем учета очень быстро начинает приносить отдачу, повышая экономические и операционные показатели заказчика — подразделений "Россетей”», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.«Автоматизированная система позволит вести интеллектуальный учет потребления электроэнергии, снизить операционные и инвестиционные расходы, сократить потери электроэнергии, контролировать работу сетей в удаленном режиме, предупреждать нештатные ситуации и улучшить показатели надежности. Подобный подход созвучен действующей Стратегии развития электросетевого комплекса страны, утвержденной Правительством РФ», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.«Мы рады продолжить сотрудничество с "Ростелекомом” в рамках стратегически важных задач, к которым относится цифровизация электросетевой инфраструктуры в разных регионах страны. Чтобы удовлетворить растущие потребности в высокотехнологичном оборудовании, мы готовы предлагать сбалансированные решения для реализации инвестиционных проектов энергокомплекса и в дальнейшем», — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.«Ростелеком» сотрудничает с ВТБ Лизинг с 2019 года. Лизинговая компания финансирует закупки провайдером систем хранения данных, телекоммуникационного и IT-оборудования. Техника приобретается для оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ. Срок лизинга составляет пять лет, все сделки заключаются с нулевым авансовым платежом.* * *(публичное наименование ПАО «МРСК Центра») — ведущая электросетевая компания России. Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.Компания была основана в 2004 г. в процессе реформирования российской электроэнергетики и разделения энергокомпаний по видам деятельности, их последующей региональной интеграции. Сегодня «Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК Центра») — одна из 14 таких межрегиональных сетевых компаний.* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.