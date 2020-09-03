Адвокат Эльман Пашаев разразился пламенной речью в защиту актера Михаила Ефремова. Юрист прошелся по всем участникам слушания.

Адвокат Эльман Пашаев разразился пламенной речью в защиту актера Михаила Ефремова. Юрист прошелся по всем участникам слушания.В четверг, 3 сентября, в Пресненском суде Москвы состоялось новое заседание по делу звезды. В ходе слушания Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельной аварии в центре Москвы. Прокурор запросила для актера одиннадцать лет колонии общего режима.Адвокат Ефремова эмоционально отреагировал на требование стороны обвинения. Пашаев разгромил оппонентов, которые не дали артисту возможности расплатиться с родственниками Сергея Захарова. Также правозащитник обвинил журналистов, присутствующих на слушании, в продажности.Досталось и пострадавшей стороне. Пашаев пристыдил семью погибшего за отказ принять помощь и съемки в телешоу. По его словам, Ефремов через неделю после трагедии пообещал до конца жизни поддерживать детей Захарова, но они восприняли это как оскорбление."Что еще Ефремов должен был сделать, я не понимаю!", – закатил истерику защитник.3 Сен 2020 в 1:13 PDTПашаев добавил, что актер с первых дней знал, чем все закончится. Знаменитость до сих пор страдает из-за случившегося. Потерпевшие и правоохранители якобы только создавали препятствия. Актеру, страдающему от болезни легких, якобы запретили посещать врача и выходить на улицу."Общий посыл речи Пашаева – "господа, вы звери", – резюмирует сайт "Комсомольская правда".