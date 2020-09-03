За что и поплатился двумя годами свободы

Гражданин Б. учился подделывать банковские билеты по видеороликам в интернете. Добившись неплохого результата, он предусмотрительно решил понемногу расплачиваться собственноручно напечатанными деньгами за недорогие товары, а на сдачу получать настоящие купюры и монеты. И ему даже удалось пару разменять таким образом пять тысяч рублей в одном из торговых комплексов рынка «Садовод».Но сотрудники полиции вычислили злоумышленника и задержали во Фрунзенском районе с оставшимися поддельными денежными купюрами. Из кубышки мошенника забрали еще две фальшивки номиналом 5 тыс. рублей каждая.По информации прокуратуры Владимирской области, судили незадачливого «художника» во Фрунзенском районном суде. Суд признал гражданина Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ - хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Он получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.Приговор в законную силу пока не вступил.