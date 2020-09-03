Автор письма отмечает профессионализм и компетентность сотрудника полиции.

На имя начальника ОМВД России по Вязниковскому району полковника полиции Сергея Поботкина поступило благодарственное письмо от жителя поселка Мстера Вязниковского района Вячеслава Егорычева.Обращаясь к руководству, он просит поощрить участкового уполномоченного полиции младшего лейтенанта полиции Викторию Уварову.«Профессионализм, компетентность участкового уполномоченного, её добросовестное отношение к своим должностным обязанностям при рассмотрении жалобы помогли решить конфликтную ситуацию с соседями», - отмечает автор письма.В настоящее время приказом врио начальника ОМВД России по Вязниковскому району Виктории Уваровой объявлена благодарность.