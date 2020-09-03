Фигурант угнал авто у своего работодателя в момент, когда последний направлялся в больницу.

В середине августа в дежурную часть ОМВД России по Юрьев - Польскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в черте города.Сотрудники ОГИБДД, прибывшие на место, установили, что один из водителей, 38-летний житель районного села, по вине которого, предположительно, произошло столкновение двух автомобилей, находился в состоянии алкогольного опьянения.В дальнейшем полицейские установили, что собственником автомобиля является работодатель нетрезвого водителя, который своего разрешения на использование транспортного средства не давал. Установлено, что потерпевший приехал к рабочему месту, где почувствовал себя плохо и вынужденно отправился в больницу, оставив авто без присмотра. Фигурант решил воспользоваться ситуацией и уехал на чужой машине за спиртным.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев - Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до пяти лет.