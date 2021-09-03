О создании беспрецедентного налогового режима на полях ВЭФ объявил Владимир Путин.

Для бизнеса, который ведет свою деятельность на Курильских островах, введут "беспрецедентный налоговый режим". Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил Владимир Путин.Он отметил, что для развития предпринимательства бизнес освободят от налогов на прибыль, имущество и землю на десять лет. Кроме того, будут снижены страховые взносы, а также введены таможенные льготы. Глава государства выразил надежду, что вводимые льготы принесут весомые результаты для развития островов, в частности в области туризма, морекультуры и переработки.К слову, меры распространяются не только на российские, но и на иностранные компании, которые реально ведут свою деятельность на Курилах.