03.09.2021

2021-09-03 19:35:04

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» помогла во Владимирской области 4 тысячам детей

Акция призвана помочь многодетным, малообеспеченным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов и просто испытывающим материальные затруднения, обеспечить детей всем необходимым для обучения в школе.



Учреждения социального обслуживания населения совместно с органами местного самоуправления и спонсорами собрали и вручили ребятам наборы. В их состав вошли не только канцелярские товары, но и спортивная, школьная форма, рюкзаки.



Чтобы День знаний запомнился надолго, во всех учреждениях социального обслуживания прошли торжественные мероприятия по вручению малышам этих подарков – с играми, конкурсами, сказочными персонажами и героями любимых мультфильмов.



В текущем году к реализации акции удалось привлечь около 3 млн рублей. Кроме того, спонсоры предоставили 1337 уже укомплектованных школьных наборов. 2357 детей, получивших подарки, – будущие первоклассники. 766 ребят имеют инвалидность.