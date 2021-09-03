По словам наследницы ученого, сериал мало имеет общего с реальностью.

По словам наследницы ученого, сериал мало имеет общего с реальностью.Дочь известного академика Валерия Легасова, Инга Легасова,раскритиковала американский сериал "Чернобыль". Ленту в 2019 годупредставил канал HBO. После премьеры картина наделала много шума.К телехиту у наследницы знаменитого ученого много претензий.От прогремевшего на весь мир сериала у Легасовой остался неприятный осадок вдуше."Потому что вся фабула оного сериала шла вразрез с тойсамой честностью, под девизом которой прожил свою жизнь мой отец. Хотя именноприверженность правде была заявлена как лейтмотив всех пяти серий", -поделилась Инга Валерьевна.По словам дочери ученого, создатели "Чернобыля"негативно изобразили быт советского академика. В сериале Валерий Легасов одинокоживет в грязной, маленькой, неуютной квартирке. Между тем в реальности ВалерийАлексеевич был семейным человеком – его окружали любящая жена, дети и внуки.Ученый и его близкие проживали в чистой, светлой, просторной квартире, которуювыделило государство. Кроме того, сериальный Валерий Легасов, очень отличался отсвоего прототипа по характеру."Вместо реального академика Легасова, оченьэнергичного, деятельного и решительного, показан какой-то рефлексирующийслабовольный и всего опасающийся человек", – рассказала наследницаакадемика.Американские киношники, как заметила Легасова, даже не удосужилисьвыяснить, что ее отец не является создателем РБМК. Конструктором ядерногореактора был Николай Антонович Доллежаль.Возмутил Ингу Легасову эпизод, в котором Борис Щербинакричит на Валерия Легасова и грозится выкинуть последнего с вертолета. На самомделе отношения политика и ученого были уважительными и доверительными. Не было никакогоконвоя и ареста.Валерий Легасов сам несколько раз облетал на вертолете зонувзрыва и подъезжал к четвертому разрушенному энергоблоку на бронетранспортере. Ученыйпытался выяснить, продолжает ли реактор работать. Эта информация была необходимадля принятия верного решения. Именно тогда, как заметила Легасова, ее родитель "нахваталсмертельную дозу радиации"."В сериале же неправдиво показано, что он посылал людей осматривать четвертый энергоблок. Никого он никуда не посылал. Тем более на верную гибель", – отметила наследница академика.Неправдивым оказался эпизод, в котором академик Валерий Легасовприходит к Михаилу Горбачеву и просит разрешения "убить трех человек",имея в виду водолазов. "Отдельное "спасибо" создателям сериала, воткнувшим в него чисто голливудский слезовызывающий приемчик", – добавила Инга Валерьевна.По словам Легасовой, Горбачев был далеко в Москве,поэтому никаких решений не принимал и с академиком не встречался. Сам Легасовбыл вынужден действовать быстро, поэтому просить разрешения не стал бы. Крометого, на те или иные действия отбирались только добровольцы – настоящие герои, которые осознанно шлина смертельный риск ради других."В фильме неоднократно показана несуществовавшая в природе женщина-физик (якобы олицетворяющая собой собирательный образ ученых), которая убеждает "профессора Легасова" рассказать правду о происходящем. А он якобы боится эту правду излагать. Бред сивой кобылы, простите мне мой "французский". Реального академика Легасова не надо было убеждать говорить правду, ибо правда была для него важна как воздух", – поведала наследница ученого.Напомним, Валерий Легасов был членом Правительственнойкомиссии, которая расследовала причины аварии на Чернобыльской АЭС и занималасьликвидацией ее последствий. Академик умер 26 апреля 1988 года.