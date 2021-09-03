Рассказ шоумена наследница артистки поставила под сомнение.

Рассказ шоумена наследница артистки поставила под сомнение.Анне Самохиной и шоумену и артисту Дмитрию Нагиеву приписывалироман. Телеведущий всегда очень тепло отзывался об актрисе.Однажды Нагиев в подробностях описал последнюювстречу с Самохиной. На съемках картины "Бежать" Дмитрию сообщили,что его пришла навестить дама. "Выхожу, а там стоит любимая и дорогаямоему сердцу женщина", – рассказывал артист. Дмитрий очень обрадовалсягостье, обнял ее. Знаменитости долго разговаривали.О той беседе Дмитрий Нагиев вспоминает с горечью. Актер непонял, что Самохина приходила попрощаться – через несколько месяцев она умерла. Шоуменсчитает, чо должен был вести себя иначе."Я очень ее любил…" – говорил Нагиев.Между тем дочь Анны Самохиной, 37-летняя Александра, ДмитриюНагиеву не верит. Слухи о романе матери и шоумена она опровергает.История с Нагиевым, говорит Самохина-младшая, вызывает у неенедоумение. Анна никогда не слышала от родительницы о Дмитрии или дружбе с ним.Между тем дочь актрисы не исключает, что ее мать могла испытывать симпатию кшоумену и эти чувства были взаимны, но дальше приятельских их отношения зайти немогли.Анна намекнула, что считает Дмитрия привлекательным мужчиной, которымтеоретически можно заинтересоваться. Самохина-младшая напомнила, что Нагиев –шоумен, поэтому имеет привычку приукрашивать события и "позволяет себе красное словцо".Звезда сериалов "Узник замка Иф", "Черныйворон" и "Русский транзит" Анна Самохина умерла 8 февраля 2010.47-летняя знаменитость скончалась после длительной борьбы с раком желудка.