Рассказ шоумена наследница артистки поставила под сомнение.
Рассказ шоумена наследница артистки поставила под сомнение.
Анне Самохиной и шоумену и артисту Дмитрию Нагиеву приписывали
роман. Телеведущий всегда очень тепло отзывался об актрисе.
Однажды Нагиев в подробностях описал последнюю
встречу с Самохиной. На съемках картины "Бежать" Дмитрию сообщили,
что его пришла навестить дама. "Выхожу, а там стоит любимая и дорогая
моему сердцу женщина", – рассказывал артист. Дмитрий очень обрадовался
гостье, обнял ее. Знаменитости долго разговаривали.
О той беседе Дмитрий Нагиев вспоминает с горечью. Актер не
понял, что Самохина приходила попрощаться – через несколько месяцев она умерла. Шоумен
считает, чо должен был вести себя иначе.
"Я очень ее любил…" – говорил Нагиев.
Между тем дочь Анны Самохиной, 37-летняя Александра, Дмитрию
Нагиеву не верит. Слухи о романе матери и шоумена она опровергает.
История с Нагиевым, говорит Самохина-младшая, вызывает у нее
недоумение. Анна никогда не слышала от родительницы о Дмитрии или дружбе с ним.
Между тем дочь актрисы не исключает, что ее мать могла испытывать симпатию к
шоумену и эти чувства были взаимны, но дальше приятельских их отношения зайти не
могли.
Анна намекнула, что считает Дмитрия привлекательным мужчиной, которым
теоретически можно заинтересоваться. Самохина-младшая напомнила, что Нагиев –
шоумен, поэтому имеет привычку приукрашивать события и "позволяет себе красное словцо".
Звезда сериалов "Узник замка Иф", "Черный
ворон" и "Русский транзит" Анна Самохина умерла 8 февраля 2010.
47-летняя знаменитость скончалась после длительной борьбы с раком желудка.