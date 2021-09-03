Члены партии Единой России внесли в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.

Члены партии "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.Сегодня бесплатно пребывать в стационаре могут только родители с детьми-инвалидами до четырех лет. Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" предложила признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для бесплатного нахождения в медучреждении его законного представителя. Соответствующий законопроект уже внесен Государственную Думу.Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подчеркнул, что дети-инвалиды периодически получают курсы лечения в больницах, однако у их родителей может не оказаться дополнительных средств, чтобы оплатить свое пребывание в стационаре или в гостинице, пока ребенок проходит терапию."Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо", — заявил ТурчакОн также добавил, что новый закон в случае принятия окажет "ощутимую моральную и материальную поддержку" семьям с детьми-инвалидами. Сенатор уверен, что родители должны быть рядом с ребенком даже в больнице, чтобы ухаживать за ним и дарить заботу.Турчак подчеркнул, что данная проблема затрагивает миллионы людей, потому что только детей-инвалидов сегодня в России насчитывается около 700 тысяч. В "Единой России" считают, что сам статус инвалида уже должен быть основанием, чтобы родители несовершеннолетних детей могли бесплатно находиться с ними в больнице без учета особых медицинских показателей.