3 сентября 2019 года православные христиане отмечают день памяти апостола Фаддея.

3 сентября 2019 года православные христиане отмечают день памяти апостола Фаддея.Апостол Фаддей появился на свет в Сирии в 44 году до нашей эры. Однажды в Иерусалиме он услышал проповедь Иоанна Предтечи и крестился в Иордане. Фаддей остался жить в Палестине и стал одним из 70 учеников Иисуса.Он стал ездить по городам и весям и проповедовать Евангелие. По преданию от II века, Фаддей проповедовал Евангелие в родном сирийском городе Эдессе и обратил в христианство князя Авгаря, излечив его от проказы. Вслед за князем крестились также местные жители и жрецы.За свое чудодейственное исцеление князь хотел щедро отблагодарить его, но Фаддей отказался и отправился восвояси. Он продолжил свое праведное дело, не преследуя корыстных целей. Благодаря Фаддею многие язычники приняли православие.На Руси 3 сентября связано с множеством примет и поверий. Во-первых, было принято убирать лен. Его раскладывали на полях, чтобы он просушился. Тогда он становился мягким и эластичным и был готов к переработке.Также с деревьев убирали последние яблоки, чтобы не истощать дерево. Их аккуратно складывали и сушили. При этом вытирать их было нельзя.В народе считалось, что если 3 сентября на улице стоит ясная погода, впереди у людей был еще целый месяц тепла.Люди верили: чтобы в семье не было ссор и болезней, на праздник Фаддея Проповедника в карман нужно положить лен. Также 3 сентября на Руси не ходили в гости и не слушали чужих советов.