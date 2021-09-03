Член Союза журналистов России, блогер Илья Кузьмин столкнулся с агрессией представителей Компартии. Ему нанесли телесные повреждения на пресс-конференцию главы ЦК КПРФ, кандидата в депутаты Госдумы Юрия Афонина. Инцидент произошел 2 сентября в Ижевске.

Член Союза журналистов России, блогер Илья Кузьмин столкнулся с агрессией представителей Компартии. Ему нанесли телесные повреждения на пресс-конференцию главы ЦК КПРФ, кандидата в депутаты Госдумы Юрия Афонина. Инцидент произошел 2 сентября в Ижевске.Кузьмин аккредитовался на пресс-конференцию и пришел за 15 минут до начала мероприятия. Когда журналист занял место в зале, к нему подошли члены избирательного штаба Афонина и потребовали покинуть помещение.Наличие журналистского удостоверения нападавших не смутило. Они заломили Кузьмину руки и вытолкали из зала. Насилие сопровождалось оскорблениями. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.Кузьмин зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Он обратился за помощью в Союз журналистов России.Инцидентом занялся Центр юридической защиты Союза журналистов России, сообщает "Утро.ру". "Мы в контакте с региональным союзом журналистов. Готовим обращение в МВД и прокуратуру", – заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.Ранее президент Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ на предмет участия в коммерческой деятельности зарубежных компаний.