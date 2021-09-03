Во Владимире разработаны проекты законов, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в период коронавирусных ограничений. Из принятых решений: во-первых, компенсация затрат фирмы

Во Владимире разработаны проекты законов, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в период коронавирусных ограничений. Из принятых решений: во-первых, компенсация затрат фирмы на средства индивидуальной защиты, возможна в денежном эквиваленте. Во-вторых, снижение налоговых ставок для тех отраслей бизнеса, которые попали под ограничительные меры в связи с пандемией. Сергей Сидорин, директор департамента предпринимательства Ставка будет