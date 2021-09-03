Работы по благоустройству завершат в октябре.
Во Владимире Общественная комиссия по формированию комфортной городской среды определила 15 дворов многоквартирных домов, которые будут благоустроены.
Напомним, что по федеральной программе в 2021 году уже заасфальтирована 31 придомовая территория.
«Изысканы дополнительные средства, за счёт которых отремонтируют ещё 15 дворов», - рассказал вице-мэр Сергей Литвинкин.
Дополнительные дворы выбирали с участием депутатов горсовета, общественных активистов и специалистов по благоустройству. На суд комиссии были представлены дизайн-проекты и сметы предстоящих ремонтных работ.
В результате были утверждены следующие адреса:
- Грибоедова, 3;
- Лермонтова, 38;
- Жуковского, 8А;
- Михалькова, 5;
- Балакирева, 53;
- Верхняя Дуброва, 29;
- Северная, 15;
- Зеленая, 60;
- Добросельская, 185А;
- Лакина, 133;
- Фатьянова, 27А;
- Безыменского, 10А;
- Северная, 45А;
- Каманина, 25,
- Полины Осипенко, 9.
Чиновники намерены обратить собое внимание на организацию водоотведения на объектах, а также на снижение высоты бордюров для удобства мам с колясками и инвалидов.
Торги состоятся в сентябре. Власти планируют завершить работы в октябре.