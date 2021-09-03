Работы по благоустройству завершат в октябре.

Во Владимире Общественная комиссия по формированию комфортной городской среды определила 15 дворов многоквартирных домов, которые будут благоустроены.Напомним, что по федеральной программе в 2021 году уже заасфальтирована 31 придомовая территория.«Изысканы дополнительные средства, за счёт которых отремонтируют ещё 15 дворов», - рассказал вице-мэр Сергей Литвинкин.Дополнительные дворы выбирали с участием депутатов горсовета, общественных активистов и специалистов по благоустройству. На суд комиссии были представлены дизайн-проекты и сметы предстоящих ремонтных работ.В результате были утверждены следующие адреса:- Грибоедова, 3;- Лермонтова, 38;- Жуковского, 8А;- Михалькова, 5;- Балакирева, 53;- Верхняя Дуброва, 29;- Северная, 15;- Зеленая, 60;- Добросельская, 185А;- Лакина, 133;- Фатьянова, 27А;- Безыменского, 10А;- Северная, 45А;- Каманина, 25,- Полины Осипенко, 9.Чиновники намерены обратить собое внимание на организацию водоотведения на объектах, а также на снижение высоты бордюров для удобства мам с колясками и инвалидов.Торги состоятся в сентябре. Власти планируют завершить работы в октябре.