Ограничения введены для повышения безопасности дорожного движения.

Для увеличения пропускной способности дороги и повышения безопасности движения мэрия Владимира запретила парковку машин на проспекте Ленина возле дома №3. Ограничения введены с 3 сентября.Дорога активно используется автомобилистами, чтобы избежать пробок на Садовой площади и перекрёстке возле «Руслана и Людмилы». Транспорт едет по Офицерской и Разина. Попасть на них можно через Быковский проезд, который часто заставлен автомобилями.Для разгрузки участка стоянка транспортных средств теперь запрещена. Для водителей остался карман на противоположной стороне Быковского проезда.