11 сентября 2021 года на официальном сайте УМВД России по Владимирской области стартует первый этап конкурса "Народный участковый-2021".

В сентябре 2021 года стартует ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый», который проводит МВД России. Этот конкурс - отличный пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий, ведь лучшего участкового выбирают сами граждане.В ходе конкурса, проходящего в три этапа в виде онлайн-голосований, граждане определяют лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции, исходя из его профессиональных достижений, показателей оперативно-служебной деятельности, личных качеств.11 сентября 2021 года на главной странице официального сайта УМВД России по Владимирской области будет дан старт первого этапа конкурса, в ходе которого жители Владимирской области определят лучших участковых, представляющих районные отделы полиции. Подробная информация о каждом участнике с разбивкой по территориальным органам МВД России на районном уровне будет размещена на странице голосования.Второй этап пройдет с 7 по 16 октября. Лучшего участкового Владимирской области граждане также выберут путем онлайн-голосования на сайте регионального УМВД.Победитель второго этапа будет представлять УМВД России по Владимирской области в финале конкурса, который состоится в ноябре текущего года.