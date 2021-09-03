03.09.2021

2021-09-03 09:35:04

На базе Авиамеханического колледжа во Владимире открылся Центр опережающей профессиональной подготовки

Связующее звено между образованием и бизнесом: новая структура создана на базе Владимирского авиамеханического колледжа. Здесь открылся Центр опережающей профессиональной подготовки - в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина и национального проекта «Образование».



Современный мультимедийный центр — одна из 9-ти функциональных зон Центра опережающей профессиональной подготовки. Лекторий, коворкинг, зона проектной



деятельности и аудитории – трансформеры.



Центр - это площадка-агрегатор и оператор ресурсов профессионального образования в регионе.



Иван Аксенов, Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:



- Сама идеология у Центра построена на том, что он получает запрос от предприятия на те или иные профессии. Причем, не только от работодателей. Это может быть и



гражданин, который хочет получить новую компетенцию, и может быть школьник, который строит свою траекторию роста.



Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки прошло с участием представителей администрации Владимирской области, Министерства Просвещения



России, Торгово-промышленной палаты, образовательных и коммерческих организаций.



Сейчас в Центре ведется подготовка по 44 программам — все профессии и компетенции соответствуют, в том числе, стандартам Ворлдскилс.



Григорий Вишневский, заместитель губернатора Владимирской области:



- При содействии команды Ворлдскилс, при содействии команды Департамента образования, при непосредственном участии коммерческого сообщества Владимирской



области, мы, конечно, будем расширять свои компетенции, для того, чтобы максимально можно было соответствовать запросам сегодняшнего дня.



Среди задач Центра — мониторинг востребованных профессий в регионе, аналитика кадровой ситуации в целом и налаживание связей между бизнесом и образованием.



Обучаться здесь могут школьники с 13 лет — в рамках проекта «Моя первая профессия», а также студенты, граждане трудоспособного возраста и пенсионеры - по проекту



«Содействие занятости».



Юлия Мануйлова, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Владимирской области:



- Абсолютно любой слушатель может обратиться, если вам нужно помочь с поиском работы, возобновить пул своих компетенций, либо вы хотите переквалифицироваться,



переориентироваться на какие-то другие. И, естественно, это люди «серебряного» нашего института - с ними мы тоже работаем.



В Центре опережающей профессиональной подготовки формат обучения очный - на базе лучших образовательных организаций региона, и дистанционный. Перечень



востребованных в регионе направлений подготовки - на портале центра ЦОПП33.РФ, «Работа в России». Тут же можно подать заявку.



Наталья Головешкина, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".