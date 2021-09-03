Погорельцам в Александрове из областного бюджета выделили 78,4 миллиона рублей. Напомним, речь идет о жителях сгоревшей на пожаре пятиэтажки по улице Маяковского. ЧП произошло в июне. Здание

Погорельцам в Александрове из областного бюджета выделили 78,4 миллиона рублей. Напомним, речь идет о жителях сгоревшей на пожаре пятиэтажки по улице Маяковского. ЧП произошло в июне. Здание 1965 года сгорело на 900 квадратных метрах. Из дома было эвакуировано 86 человек, в том числе 10 детей. Обошлось без пострадавших. Впрочем, дом оказался непригодным для проживания, в