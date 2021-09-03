Актриса Анна Михалкова прошла длительное лечение.
Актриса Анна Михалкова прошла длительное лечение.
Недавно звезда сериала "Обычная женщина" Анна
Михалкова удивила общественность преображением. 47-летняя актриса очень быстро сбросила
вес и стала обладательницей точеной фигурки. С тех пор поклонники постоянно
делают актрисе комплименты и пытаются выведать у нее секрет экстремального похудения.
Наконец Михалкова раскрыла фанатам тайну. По словам
знаменитости, лишние килограммы ушли на фоне болезни.
Однажды Михалкова купила с рук сметану и
творог. Продукты оказались заражены. Попробовав их, актриса заработала
серьезные проблемы со здоровьем.
"И далее удивительный мир бактериальной инфекции,
которая чувствует себя как дома и совершенно не хочет с вами прощаться", – с юмором
поведала Анна в личном "Инстаграм".
Анне Михалковой пришлось пройти длительное лечение. Она пила много лекарств, среди которых были и антибиотики, а также соблюдала прописанную врачом диету. Анна добавила также, что недуг уже поборола и чувствует себя
прекрасно.
Знаменитость опубликовала свежее фото, на котором
запечатлена в гримерной. В кадре Анне делают прическу.
Отметим, накануне завершились съемки сериала "Номинация".
Анна Михалкова и ее сестра Надежда Михалкова сыграли в ленте главные роли. Для Надежды
проект – режиссерский дебют.