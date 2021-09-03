Актриса Анна Михалкова прошла длительное лечение.

Актриса Анна Михалкова прошла длительное лечение.Недавно звезда сериала "Обычная женщина" АннаМихалкова удивила общественность преображением. 47-летняя актриса очень быстро сбросилавес и стала обладательницей точеной фигурки. С тех пор поклонники постоянноделают актрисе комплименты и пытаются выведать у нее секрет экстремального похудения.Наконец Михалкова раскрыла фанатам тайну. По словамзнаменитости, лишние килограммы ушли на фоне болезни.Однажды Михалкова купила с рук сметану итворог. Продукты оказались заражены. Попробовав их, актриса заработаласерьезные проблемы со здоровьем."И далее удивительный мир бактериальной инфекции,которая чувствует себя как дома и совершенно не хочет с вами прощаться", – с юморомповедала Анна в личном "Инстаграм".Анне Михалковой пришлось пройти длительное лечение. Она пила много лекарств, среди которых были и антибиотики, а также соблюдала прописанную врачом диету. Анна добавила также, что недуг уже поборола и чувствует себяпрекрасно.Знаменитость опубликовала свежее фото, на которомзапечатлена в гримерной. В кадре Анне делают прическу.Отметим, накануне завершились съемки сериала "Номинация".Анна Михалкова и ее сестра Надежда Михалкова сыграли в ленте главные роли. Для Надеждыпроект – режиссерский дебют.