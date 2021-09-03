Прокуратура выявила на стенах и потолке следы протечек.

В школе №7, расположенной в Киржаче, выявлены нарушения санитарных норм и правил. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.В кабинете №29 на третьем этаже на потолке и стенах имеются следы протечек, в помещении зафиксирована влажность, способствующая появлению плесени, грибка.«На директора школы заведено административное дело. Внесено представление об устранении нарушений», - комментируют результаты проверки в пресс-службе прокуратуры.Устранение находится на особом контроле.