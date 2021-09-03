Мэр Москвы Сергей Собянин навестил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Бориса Павловича Уткина.

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Бориса Павловича Уткина.Сергей Собянин вручил фронтовику нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву". Таким же будут награждены более 1,1 тысячи ветеранов ВОВ в ближайшие месяцы. Также, по словам градоначальника, к годовщине декабрьского контрнаступления будет выплачено ветеранам войны и участникам обороны столицы по 20 тысяч рублей.Мэр Москвы рассказал, что осенью 1941-го Борис Павлович, будучи курсантом артиллерийского училища, сражался под Волоколамском. Также Уткин принимал участие в Параде Победы на Красной площади. "Вместе с боевыми товарищами он прошел путь от Москвы до Вены. В мирное время более 50 лет отдал службе в рядах Вооруженных Сил", – отметил Собянин.Градоначальник отметил, что сейчас Уткин – член лекторской группы Московского городского совета ветеранов, он принимает участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Во время встречи Собянин пожелал Борису Павловичу и всем здравствующим ветеранам ВОВ здоровья и бодрости духа."Спасибо от всех нас, ваших благодарных потомков", – поблагодарил мэр столицы.Ранее стало известно о том, что Сергей Собянин проголосует на выборах депутатов Государственной Думы онлайн. Также градоначальник москвичам о плюсах дистанционного голосования.