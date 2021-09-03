Деньги передавались злоумышленнику в течение года. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей...

«Следствием Отдела МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 46-летний житель столицы вводил в заблуждение двух граждан, представляясь им высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом устройства на службу, а также предоставления им служебной квартиры, он завладел их денежными средствами. Деньги передавались злоумышленнику в течение года и преимущественно при личных встречах, часть средств была переведена онлайн через банковские приложения. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей.Когда граждане поняли, что стали жертвами обмана и мошеннических действий, они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Как выяснилось, никакого отношения к правоохранительным органам мужчина не имел и не собирался выполнять взятые на себя обязательства.Следствием Отдела МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29