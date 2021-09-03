Самовольно подключаются к электросетям. Жители Владимира, квартиры которых за долги отключили от электричества, придумывают кустарные способы. Например, здесь жильцы схитрили – подвели

Самовольно подключаются к электросетям. Жители Владимира, квартиры которых за долги отключили от электричества, придумывают кустарные способы. Например, здесь жильцы схитрили – подвели провода не к счетчику, а домофону. Корреспондент: То есть электричество у должника есть? Представитель “ЭнергосбыТ Плюс”: Да, частично. Самовольно собрал кустарную схему. Долг жильцов данной квартиры составляет 96 тысяч рублей. И его добровольно