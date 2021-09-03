Артист Юрий Стоянов извиняться не собирается.

Артист Юрий Стоянов извиняться не собирается.В середине 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, телеведущаяВиктория Боня заявила, что прививки от коронавирусной инфекции – зло. Дескать, подвидом инъекции жителей Земли будут чипировать для тотальной слежки.Слова Виктории Бони стали резонансными. Звезда сериала"Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов довольно резко отреагировал назаявление теледивы.Актер признался, что до шумихи даже не догадывался осуществовании Бони. Юрий Николаевичподчеркнул, что в уколах "красоты" тоже могут быть чипы, однако этих инъекций Виктория не боится.В свежем интервью Юрия Стоянов отметил, что немного переборщил,комментируя позицию Виктории Бони. Актер не исключает, что был неправ перейдяна личности. Между тем извиняться за свои слова знаменитость не собирается."Поскольку речь идет о полнейшей глупости и идиотизме, то таким же языкомя и общался с ней", – отметил Стоянов.Юрий Николаевич таким образом давал понять, что Виктория говоритполный бред. Сам он давно вакцинировался и ничуть не жалеет.Отметим, что Викторию Боню слова 64-летней знаменитости тогдазадели за живое. Телеведущая сообщила Стоянову, что не делала пластики и уже давноне использует ботокс. Виктория считает, что артисту надо учиться бытьджентльменом.