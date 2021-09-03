Уже сегодня горожане могут обращаться в администрацию Александрова за выплатами

Владимир Сипягин выделил на расселение 150 погорельцев в Александрове 78,4 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.«Деньги направлены на приобретение жилья для нанимателей соцжилья и возмещение выкупной стоимости собственникам квартир. Уже сегодня горожане могут обращаться в администрацию Александрова за выплатами», - пояснили в Белом доме.Напомним, что в июне после пожара серьёзно пострадал пятиэтажный дом №1 по улице Маяковского.Ранее александровским чиновникам уже 9,7 млн рублей на приведение в порядок муниципальных квартир для временного расселения людей, пострадавших от происшествия.