Целями информационной акции являются противодействие идеологии терроризма, а также популяризация позитивных установок, направленных на установление гармоничных отношений в обществе...

В рамках акции «Мир детям» сотрудники полиции провели профилактические лекции с учащимися по противодействию терроризму и экстремизму.Целями информационной акции являются противодействие идеологии терроризма, а также популяризация позитивных установок, направленных на установление гармоничных отношений в обществе.Так, в День солидарности в борьбе с терроризмом в школе № 760 имени А.П. Маресьева и в школах Бутырского района г. Москвы проведены лекции для учащихся 8-х и 9-х классов. Главной темой выступления стала пропаганда негативного отношения к любым проявлениям экстремистской деятельности и недопущение вовлечения подрастающего поколения к организациям экстремистской и террористической направленности. Ребятам продемонстрировали видеоролики по профилактике проявлений терроризма и экстремизма. Также учащихся проинформировали об ответственности за участие в противоправных действиях в составе неформальных молодежных объединений. После беседы каждый желающий смог задать интересующие его вопросы.В завершение встречи учащимся пожелали быть осторожными, а они в свою очередь поблагодарили за продуктивную беседу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29