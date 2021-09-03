Лакинскому оружейнику вынесли приговор за изготовление боевого оружия из охолощенного. В квартире у злоумышленника сотрудники ФСБ обнаружили самодельные боевые пистолеты, винтовку, а

Лакинскому оружейнику вынесли приговор за изготовление боевого оружия из охолощенного. В квартире у злоумышленника сотрудники ФСБ обнаружили самодельные боевые пистолеты, винтовку, а также множество патронов. Жителя Лакинска признали виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также их изготовлению. Как установило следствие и суд, подпольный оружейник покупал охолощенное оружие на Интернет-форумах.