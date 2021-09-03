Особое внимание уделила вопросам соблюдения прав граждан, содержащихся в изоляторах.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне посетили изоляторы временного содержания в разных районах Владимирской области.Совместно с представителями регионального УМВД, аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области общественники ознакомились с условиями содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и лиц, подвергнутых административному аресту.В частности, была оценена работа систем видеонаблюдения, оснащенность медицинских кабинетов, помещений для проведения следственных действий, а также прогулочных двориков.Члены общественных советов поинтересовались требованиями, предъявляемыми к содержанию режимных помещений и условиям содержания в них задержанных и арестованных.Особое внимание уделила вопросам соблюдения прав граждан, содержащихся в изоляторах.По итогам проверок общественники отметили соответствие помещений ИВС всем необходимым требованиям.