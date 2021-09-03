С 1 июля 2022 года таким же образом можно будет зарегистрировать детей до 14 лет по месту жительства.

Цифровой сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию через портал госуслуг без посещения территориального подразделения МВД России, стал доступен во всех регионах страны. Как сообщили в четверг в пресс-центре ведомства, с 1 июля 2022 года так же можно будет зарегистрировать детей до 14 лет по месту жительства."На портале госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России, - сообщили в пресс-центре. - Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ".В предоставлении услуги, как сообщает МВД, задействованы свыше 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции. В пресс-центре подчеркнули, что возможные ошибки наполнения информационной системы сведены к минимуму, поскольку в интерактивных формах заполняется автоматически более 90% информации.Для регистрации по месту жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, соответствующие изменения предусмотрены с 1 июля 2022 года. В ведомстве пояснили, что для регистрации не нужно посещение подразделений МВД и МФЦ как гражданином, так и всеми собственниками жилья, их согласие на регистрацию можно получить в электронном виде. Пользователю и участникам процедуры регистрации для подачи заявления достаточно иметь наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости и подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.Пользователю в личный кабинет на "Госуслугах" поступит свидетельство о регистрации по месту пребывания в виде электронного документа. Оно заверено усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство равноценно бумажному, которое заверено должностным лицом МВД и печатью органа. Его можно распечатать и предъявить в необходимых ситуациях.Эти изменения помогут повысить качество предоставления государственной услуги по регистрационному учету, сделают ее удобнее для граждан, а также снизят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета, заявили в МВД. По оценке экспертов министерства, в результате проводимой работы удастся уменьшить количество личных визитов граждан в подразделения МВД.